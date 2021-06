PREÇO DO ETANOL AVANÇA E JÁ ULTRAPASSA R$ 5, APONTA TICKET LOG









18/06/21 - 16:09:21

Aumento de 3,77% no início de junho fez o combustível ser comercializado a R$ 5,004 nos postos

De acordo com o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio do etanol ultrapassou a marca de R$ 5,00 neste início de junho, após aumento de 3,77% na comparação com o fechamento de maio. O combustível foi comercializado a R$ 5,004, enquanto a gasolina tem preço médio de R$ 5,853 nos postos brasileiros, alta de 0,95%.

“O aumento de preços do etanol é significativo. Em janeiro, nenhum combustível no Brasil era encontrado com média de preços acima de R$ 5,00. Agora, etanol e gasolina são comercializados nesta faixa”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Duas regiões brasileiras ainda registram médias abaixo de R$ 5,00 para o etanol. O valor por litro no Centro-Oeste é o mais baixo do País, a R$ 4,546. A região também apresentou o menor aumento, de 0,35% em relação ao fechamento de maio. No Sudeste, o combustível foi encontrado a R$ 4,861.

O etanol mais caro foi comercializado na Região Nordeste, a R$ 5,133. Também nos postos nordestinos foi registrado o maior aumento de preços, de 4,93%. Em relação à gasolina, a maior alta também esteve na região, de 1,68%.

A gasolina mais cara foi encontrada no Sudeste, a R$ 5,953, e a mais barata no Sul, a R$ 5,678. O menor aumento foi registrado na Região Norte, de 0,03% na comparação com o fechamento do mês anterior.

No recorte entre estados, o etanol mais caro foi encontrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,675. O combustível com menor preço médio esteve em São Paulo, a R$ 4,204. Já o Rio Grande do Norte apresentou o maior aumento, de 13,39%, e nenhum estado mostrou redução.

Também nos postos potiguares foi identificado o maior aumento da gasolina, de 3,23%. Já a gasolina com maior preço médio por litro foi registrada no Acre, a R$ 6,390. Em outro estado do Norte, o Amazonas, o combustível mais barato foi encontrado, a R$ 5,261. Os postos amazonenses também apresentaram a maior redução no preço médio da gasolina, de 2,39%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Fonte RPMA Comunicação