Prefeitura de São Cristóvão realiza gravação do "São João da Tradição"









18/06/21 - 10:31:00

A Prefeitura de São Cristóvão realizou nesta semana as gravações com os artistas que participarão do “São João da Tradição”. O evento que ocorrerá de maneira virtual será dividido em dois programas, exibidos nos dias 24 e 29 de junho, às 20h, através do canal no YouTube da Prefeitura. As gravações foram feitas sem a presença de público, evitando assim aglomerações.

De acordo com a diretora-presidenta da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fumctur), Paola Santana, os programas terão duração de 1h cada, contarão com a participação de quatro bandas e apresentações de grupos folclóricos. Ainda segundo a diretora, para o evento, a Prefeitura priorizou a contratação de artistas sancristovenses, amenizando, assim, os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural.

“Nos intervalos desses programas serão exibidos comerciais sobre a história de São Cristóvão e produtos feitos na cidade. O público também vai poder conferir como acontecem produções típicas como queijada, beiju, licor, além de assistirem imagens dos organizadores e participantes da Festa do Mastro”, detalhou Paola.

O grupo Caceteiras do Mestre Rindú, que é uma das atrações do evento, gravou sua participação na manhã da última quarta-feira. A gravação ocorreu na Praça do Carmo, local onde tradicionalmente as Caceteiras costumavam se apresentar para abrir os festejos juninos da cidade antes da pandemia. Para a mestra Maria Acácia dos Santos, a participação é uma maneira de manter viva a tradição dos 168 anos de história do grupo. “Me sinto muito alegre em poder representar o São João da nossa cidade”, declarou.

Na quarta-feira também foram realizadas as gravações da quadrilha junina Meu Xodó, assim como a parte culinária da programação. Já as gravações das outras bandas e grupos que compõem a programação do “São João da Tradição” foram realizadas no Museu Histórico de Sergipe, na quinta-feira.

A apresentação do evento será realizada pelo cantor e compositor Sergival, que parabenizou a Prefeitura de São Cristóvão pela iniciativa. “Estou muito feliz de participar dessa festa. Agradeço à Prefeitura por manter essa tradição junina mesmo neste momento de pandemia, onde não podemos aglomerar ou participar de um arraiá, e por fazer uma programação valorizando a cultura local. As pessoas que estarão em casa poderão acompanhar pela internet o melhor da tradição junina sancristovense nos dias 24 e 29 de junho”, afirmou o apresentador.

Confira a programação!

24/06

Banda Xote Muleke

Manos do Forró

Caceteiras e Casamento do tabaréu

29/06

Forró Brasões

Joba e Forró Rala Coxa

Quadrilha Meu Xodó

Foto: Heitor Xavier