São Cristóvão garante vacina dos grupos prioritários e retoma vacinação para pessoas sem comorbidades









18/06/21 - 16:32:16

Buscando garantir a vacinação dos grupos prioritários, São Cristóvão pausou temporariamente a vacinação das pessoas sem comorbidades nesta sexta (18). No entanto, a vacinação será retomada neste sábado (19), tanto com a continuidade da imunização dos grupos prioritários como da população geral, sem comorbidades.

Tendo em vista que a execução da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 é condicionada ao recebimento de lotes de vacinas enviados pelo Programa Nacional de Imunização e diante do quantitativo de doses que serão recebidas nesta remessa destinada a São Cristóvão, a prefeitura também necessitou reorganizar o calendário de vacinação. Essa possibilidade havia sido levantada, desde a divulgação anterior já que a vacinação está condicionada ao recebimento do imunizante podendo ser adiada ou adiantada.

Dessa forma, neste sábado e domingo se vacinam as pessoas sem comorbidades com 43 anos ou mais, e na segunda-feira se vacinam as pessoas com 42 anos ou mais.

Sábado (19) e Domingo (20): vacinação de 43 +

Segunda-feira (21): vacinação de 42 +

Grupos prioritários que estão sendo vacinados:

Caminhoneiros, taxistas, profissionais e estagiários da educação (município, estado, UFS e IFS), trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (não administrativos), comorbidades e pessoas com deficiência (com ou sem BPC).

Pontos de vacinação – das 9h às 12h e das 13h às 16h

Os cinco pontos de vacinação do fim de semana funcionam na UBS Massoud Jalali (Rosa Elze), UBS Jairo Texeira (Centro), Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes), Caps João Bebe Água (Rosa Maria) e Caps Valter Correia (Alto da Divinéia).

Durante a semana a vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

Documentação necessária

Para se vacinar é preciso ser morador de São Cristóvão, apresentar comprovante de residência, documento de identidade, e CPF ou Cartão SUS.

Fonte e foto assessoria