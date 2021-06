Unidade Materno-Infantil da Unimed Sergipe atende por agendamento prévio









18/06/21 - 11:12:26

Buscando evitar aglomerações, em decorrência da pandemia, a Unidade Materno-Infantil da Unimed Sergipe, criada para que mães e filhos possam ser atendidos no mesmo local e recebam o cuidado que merecem, tem funcionado baseada em algumas medidas de segurança. Dentre o sistema de funcionamento adotado pela cooperativa de saúde estão a retirada de resultados de exames via internet e o agendamento prévio para atendimentos presenciais na unidade.

Para agendar consultas, a instituição disponibiliza a Central de Agendamento, onde o cliente pode entrar em contato, através do número de telefone 21078751 e marcar sua ida ao local. Além desta opção, também é possível fazer o agendamento via Whatsapp, pelo número 21078700, que tornou-se, de acordo com a coordenadora da Unidade Materno-Infantil, Clara Elizabete Siqueira, o canal de comunicação da operadora.

“O cliente pode agendar por esses dois canais, ou presencial na unidade. Nesse momento é mais recomendado que o cliente faça solicitação via whatsapp ou ligar na central de agendamento. Quanto a entrega de resultados laboratoriais, podem ser feitos pelo site da Unimed. O cliente quando faz exame em nossas unidades, já tem um protocolo, onde tem a senha de acesso, para pegar pela internet”, diz a coordenadora, ao explicar também o procedimento adotado para a entrega de exames

Ainda com relação aos agendamentos, a coordenadora ressalta a importância do cliente chegar apenas no horário pré-definido. “Reforçamos que o cliente realmente venha no seu horário marcado, para evitar aglomerações. E aí ter o controle de acesso, ou seja, quando o cliente chega a gente já checa se é realmente o horário da consulta dele, para que ele entenda que não precisa vir muito antes, venha próximo ao seu horário de atendimento. Até porque hoje a gente tem o distanciamento, mantemos o distanciamento entre uma cadeira e outra, pontua a coordenadora.

O reforço do sistema de atendimento é feito também por meio de ligações diárias, realizadas pela equipe, para verificar se o agendamento está confirmado. “Nós ligamos para confirmar a agenda e reforçamos isso. A gente já faz uma abordagem que se tiver com sintomas gripais, como é uma consulta eletiva, que se puder remarcar, remarcamos. Em algumas situações trabalhamos com blocos de horários, mas limitamos o bloco de horário para no máximo três ou quatro clientes, já que estamos com todos os consultórios ativos”, destaca Clara Elizabete.

