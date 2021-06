Vereador solicita concurso público da guarda municipal em São Cristóvão









18/06/21 - 06:46:03

vereador Neto Batalha (PP) apresentou nesta quinta-feira, 17, uma indicação solicitando ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a realização de um concurso público da guarda municipal na quarta cidade mais antiga do país.

Segundo Neto Batalha, ano passado foi aprovada uma lei complementar que criou a guarda municipal de São Cristóvão, entretanto ainda não foi cumprida.

“Participamos de mais uma sessão virtual na Câmara de Vereadores de São Cristóvão para, inicialmente, solicitar do prefeito Marcos Santana que realize com maior brevidade possível um concurso público para o efetivo cumprimento da norma. Se ele continuar apresentando dificuldades para realização do certame, tomaremos as medidas judiciais cabíveis ainda este ano”, declarou o vereador.

Para Neto, a existência da guarda municipal garante uma maior segurança para os moradores da cidade e para o próprio poder público municipal. “Com a execução do certame, vai haver a contratação de profissionais que estão desempregados por causa da pandemia, ou seja, este concurso é urgente e extremamente necessário”, acrescentou.

Fonte: ascom