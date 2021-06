Zezinho Sobral trabalha para levar ações de infraestrutura às ruas de Laranjeiras









18/06/21 - 15:49:51

Ruas pavimentadas e com infraestrutura são essenciais para garantir qualidade de vida e dignidade aos moradores de qualquer cidade. Em Laranjeiras não será diferente. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na tarde desta quinta-feira, 17, no loteamento Ariston, no bairro Pedra Branca, para conversar com a população, ouvir demandas e anunciar que recursos federais serão destinados para melhorias na comunidade.

“Eu e o deputado federal Laércio Oliveira estivemos aqui e vimos a situação. Solicitei a ele o apoio para aportar emendas para Laranjeiras. Ele compreendeu a importância da demanda e destinará R$ 800 mil para calçamentos em Pedra Branca, com o objetivo de concluir toda a pavimentação da área entre o Ariston e Japuí I, II e adjacências. Esse é o nosso compromisso firmado com o povo da minha terra e viemos compartilhar com todos. Seguirei acompanhando o processo e estaremos com a comunidade para comemorar toda pavimentação concluída”, celebrou Zezinho Sobral.

“Algumas dessas ruas estão com as pavimentações comprometidas e outras estão com obras inacabadas há cinco anos. Os moradores reivindicam melhorias e faço a intermediação. Uma rua bem arrumada harmoniza a comunidade, proporciona segurança, bem-estar e reforça o sentimento de pertencimento e de dignidade”, comentou Zezinho Sobral.

O deputado federal Laércio Oliveira afirmou que este compromisso foi firmado há dois anos e agora está se concretizando. “Conseguimos liberar essa emenda importante e R$ 300 mil já estão prontos, os outros R$ 500 mil virão nos próximos dias, para que seja cumprido o compromisso firmado entre mim e o deputado Zezinho Sobral com o povo de Pedra Branca. Viemos ver a situação do lugar e mostrar ao povo que os recursos estão assegurados. Nos próximos dias, realizaremos as tratativas com a prefeitura para que os benefícios cheguem e os R$ 800 mil sejam aplicados exatamente aqui nessa comunidade”, disse.

Dentre as localidades que serão beneficiadas pelas emendas estão as rua Corina de Jesus, José Monteiro Sobral, Maria Rosa, Rozevel Tavares, João Virgílio dos Santos, Diosmar Francisco dos Santos e a rua Projetada 03.

Fonte e foto assessoria