ACESE COMEMORA LIBERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO AOS SÁBADOS









19/06/21 - 06:53:12

Após reunião do comitê técnico-científico na última quinta-feira, o Governo do Estado liberou o funcionamento do comércio aos sábados na grande Aracaju. Após mais de 100 dias de proibição, finalmente os lojistas poderão abrir as suas portas por mais um dia.

Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), comemorou a decisão do Poder Executivo. Segundo ele, havia uma grande expectativa do setor para a reabertura aos sábados. “É um dia bastante importante para vendas”, assegurou.

O presidente da Acese lembrou que foram mais de 100 com a medida de restrição em vigor e que isso pode ter causado efeitos negativos para a economia local, uma vez que esse dia a mais de faturamento tem peso para muitas empresas.

“Estávamos preocupados com os efeitos da proibição. Em muitos casos, as lojas estão tendo dificuldades de manter os empregos. Segundo informações do PNAD, por exemplo, Sergipe tem 20,9% de sua população economicamente ativa sem emprego. É um dado alarmante”, enfatizou.

Pinheiro parabenizou Joaquim Ferreira e Gleide Selma, membros do Fórum Empresarial, representantes do setor produtivo no comitê técnico científico do Governo. “Para eles nós canalizamos todos os nossos pleitos. E eles bravamente tem feito o contraponto dentro do comitê”, garantiu.

Agora, com a liberação do funcionamento, o presidente da Acese renova o pedido para que os lojistas continuem seguindo com as medidas de prevenção, como a aferição de temperatura, o distanciamento social e a disponibilidade de álcool para clientes e colaboradores.

“É preciso que cada um faça a sua parte, mas o comércio desde o início demonstrou estar pronto para garantir a segurança de todas. Que possamos continuar nessa união neste momento de luta para que a gente volte ao normal”, finalizou Pinheiro.

Por Daniel Almeida Soares