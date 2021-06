ARACAJU ANTECIPA 2ª PARCELA DO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL ESTE SÁBADO









19/06/21 - 07:02:55

A Prefeitura de Aracaju antecipou o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial Municipal (AME). O valor de R$200,00, que seria creditado na segunda-feira, dia 21, estará disponível para uso já neste sábado, 19.

A Secretaria Municipal da Assistência Social, que operacionaliza o AME, tem atuado diariamente para esclarecer os beneficiários do programa de caráter temporário e excepcional que contempla 5.000 famílias de baixa renda de Aracaju.

Para a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, o AME representa o compromisso da atual gestão com as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, ambulantes, artistas, artesãos, trabalhadores de shows e eventos, além dos permissionários do transporte escolar.

“A nossa secretaria não mediu esforços para atender ao Programa Cidade Solidária, que é um pacote de medidas com o objetivo de reduzir os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia. Cada família tem R$200,00 creditados mensalmente, de maio a julho, totalizando o benefício de R$600,00, para usar com alimentação, medicação e na compra de botijão de gás. É válido ressaltar que o cartão não permite saque, ele é apenas autorizado para débito nos locais sinalizados”, explicou.

Para execução do programa Auxílio Municipal Emergencial são investidos R$3 milhões com recursos orçamentários do Tesouro Municipal. O benefício se soma a outras medidas que já estavam sendo adotadas pela Prefeitura de Aracaju para atenuar os efeitos da pandemia na capital.

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A (SEAC), coligada do Banco do Estado de Sergipe (Banese) é a responsável pelo repasse do auxílio. Em caso de dúvidas sobre a validação do cadastro, a Central Única de Atendimento da Secretaria Municipal da Assistência Social continua à disposição do cidadão através do telefone (79) 3711-5011.