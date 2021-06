CANINDÉ RECUPERA ICMS E VOLTA A TER A FORÇA FINANCEIRA QUE TINHA ANTES









19/06/21 - 12:45:40

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) aprovou esta semana, o ato deliberativo que estabelece os índices percentuais provisórios de ICMS pertencentes aos municípios sergipanos para o ano de 2022. A relatora da matéria foi a conselheira Susana Azevedo, vice-presidente do TCE.

O destaque dos novos índices ficou para Canindé de São Francisco, que nos últimos anos vinha perdendo receita do seu principal imposto. A partir de 2021, o município do sertão terá a maior arrecadação de Sergipe entre as cidades do interior. Com isso, a prefeitura voltará a ter a força financeira que tinha antes.

Além de Canindé, outros nove municípios sergipanos se destacam na contribuição para os índices provisórios: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Laranjeiras, Lagarto, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Rosário do Catete e Itaporanga D’Ajuda.

Com informações da ASCOM/TCE