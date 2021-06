CONDUTOR É PRESO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA OPERAÇÃO LEI SECA









19/06/21 - 07:15:47

A CPTRAN flagrou mais um condutor embriagado nas avenidas de Aracaju, após o motorista perder o controle da direção e provocar um acidente e o carro e capotar na pista.

O caso foi registrado por volta das 23 horas desta sexta-feira (18), quando um motorista foi parado na blitz e ao fazer o teste do etilometro (bafômetro), registrou 0.65 mg/ l de álcool expelido no ar e a partir de 0.34 mg/ l já ocorre a condução a delegacia.

Uma passageira que estava no veículo acabou ficando presa nas ferragens, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e em seguida foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor foi encaminhado para a delegacia para responder pelo crime previsto no ART 306 do CTB, além de ter sua carteira de habilitação recolhida para a abertura do processo de suspensão.

Além deste , mais 03 foram flagrados e autuados no dia de ontem pela operação lei seca.

Com informações da CPTran