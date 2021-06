CORONEL ROCHA: “QUAL O POLÍTICO EM SERGIPE DEFENDEU OS INVESTIMENTOS DA HAVAN?”









19/06/21 - 07:03:52

Por Coronel Rocha

Em geral, qualquer político ao se candidatar, aposta na geração de empregos para melhora da qualidade de vida local, principalmente dos cargos Executivos.

Esta semana Sergipe foi agraciada com a inauguração de uma grande loja de departamentos. A Havan.

O empresário Luciano Hang, que não conheço pessoalmente, escolheu a segunda capital do nordeste para instalar a sua 160ª loja: Aracaju.

Depois de reunião motivacional com seus funcionários (que quero crer faça parte do ritual que antecede a abertura de suas lojas) no dia anterior, ontem dia 17 de junho, conforme divulgado em mídias sociais, foram abertas as portas da Loja. Qual a surpresa? Diversos órgãos estatais estavam presentes para verificar o respeito às normas sanitárias impostas pelas autoridades locais, isto por recomendação do Ministério Público.

Sem esquecer a presença dos holofotes, claro.

Parabéns! Quem dera houvesse essa mesma agilidade e presteza todos os dias e não apenas na Havan, mas também em outras lojas e logradouros públicos, Supermercados, Shoppings, terminais de ônibus etc.

Mas o que realmente chamou a atenção foi o silêncio da classe política.

Qual político de mandato, de forma individual, em Sergipe defendeu ou se mostrou feliz com os investimentos da Havan na capital de todos os sergipanos? Qual se indignou com a agilidade dos órgãos públicos em fiscalizar apenas a Havan e logo assim que abriu as portas em seu primeiro dia de funcionamento? Ao contrário, teve quem desejasse uma moção de repudio do legislativo estadual.

Governador, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores dos municípios da região metropolitana, em especial de Aracaju? Alguma indignação? A política partidária é capaz de produzir este silêncio?

O simples fato do empresário Luciano Hang se mostrar apoiador de Bolsonaro desqualifica os investimentos e a geração de empregos?

Fato, conclusão social: Para alguns políticos os interesses pessoais estão acima do interesse coletivo.

Fato, conclusão política: Nenhum político de mandato de Sergipe entre políticos estaduais e federais apoiam Bolsonaro. Nenhum.

Coronel RR Henrique Alves Rocha