Dono da rede Rio FM diz que não se pode descartar nada mas o seu foco é a empresa









19/06/21 - 09:38:50

Nesta sexta-feira, 18, foi o dia do aniversário de vida do empresário sergipano de Itabaiana, Geraldo Teixeira, mas conhecido no meio empresarial como Teixeira Caminhões.

Grande parte das homenagens direcionadas ao empresário sergipano, partiu dos inúmeros ouvintes de sua rede de rádios, ou seja, a Rede Rio FM, com emissoras em Aracaju, Estância e Porto da Folha.

Na participação que fez na tarde de hoje, no programa de Gilson Ramos, pela rádio Rio FM, da cidade de Estância, Teixeira foi questionado pelo apresentador sobre sua possível candidatura a cargo político para as eleições do ano que vem, e bastante taxativo, ele disse que nunca deve descartar nada e o futuro a Deus pertence.

Teixeira que vem se recuperando de um problema de saúde que afetou o coração, salientou que no momento prefere cuidar de suas empresas. “Nesse momento eu estou vivendo o melhor momento da minha vida porque ano passado eu sofri uma ablação no coração e quando estava me recuperando peguei o Covid e fui entubado, ficando entre a vida e a morte e hoje estou focado na minha saúde, onde estou cem por cento recuperado”, disse.

Segundo o dono do Grupo Teixeira, ele está voltado para a Rede Rio, que está crescendo no Estado cada vez mais. “Estou focado e feliz com as minhas empresas e principalmente na Rede Rio”, destacou.

Por Magno de Jesus