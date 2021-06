Emsurb informa funcionamento de serviços no fim de semana e durante feriados juninos









19/06/21 - 07:10:35

Conforme decreto municipal, a Prefeitura de Aracaju estabeleceu mudanças no funcionamento de determinados serviços durante o final de semana, dentre os quais, os que são gerenciados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Confira:

Neste sábado, 19, os mercados centrais (Thales Ferraz , Antônio Franco e Maria Virgínia Franco) funcionam das 6h às 17h. O mesmo vale para o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, e os demais setoriais (bairros).

No domingo, 20, das 6h às 12h, com exceção do Thales Ferraz e Antônio Franco, os mercados estarão abertos ao público. Já a partir da segunda-feira,21, estes espaços de comércio retomam o funcionamento com o encerramento das atividades às 17h.

As feiras livres realizadas nestes dois dias acontecem sem alteração de horário.

O parque Augusto Franco (Sementeira) segue fechado para atividades de lazer e esportiva, aberto somente para a vacinação em sistema drive-thru. O Parque Ecológico Poxim funciona no sábado, das 6h às 18h, e fecha no domingo.

Os serviços de embarque de desembarque na Orla Pôr do Sol “Jornalista Cleomar Brandi” estarão disponíveis no sábado e suspensos no domingo.

O acesso às praias do litoral da capital está liberado no sábado e suspenso no domingo.

São João e São Pedro

Durante o feriado de São João, 24, e no ponto facultativo de São Pedro, 29, as atividades da empresa municipal serão realizadas da seguinte forma:

Mercados

Nestes dias, somente o mercado central Maria Virgínia estará aberto até o meio dia.

Feiras Livres

As feiras livres dos bairros Santos Dumont (manhã) e Jabotiana (tarde) serão realizadas normalmente, na próxima quinta, 24. Da mesma forma, a feira do Batistão (13 de Julho), na terça, 29.

Operacional

A coleta domiciliar do lixo acontece normalmente. Os serviços de limpeza pública serão executados com redução de equipes. Os ecopontos da cidade não funcionam nestas datas, assim como a coleta seletiva e o programa Cata Treco. Já a equipe de podação trabalhará em regime de plantão.

Parques e Orlas

Os parques Augusto Franco (Sementeira) e Ecológico Poxim estarão fechados.

Os serviços de embarque de desembarque na Orla Pôr do Sol “Jornalista Cleomar Brandi” ficam suspensos.

Proibido o acesso à praia do Viral, por transporte terrestre ou náutico, assim como às outras praias do litoral da capital.

Foto: Felipe Goettenauer

Ascom da Emsurb