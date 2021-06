Emsurb monitora e orienta venda de milho verde nas vias públicas









19/06/21 - 07:45:24

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) está organizando e monitorando a comercialização de milho verde nas áreas públicas da capital, neste período que antecede os festejos juninos.

Na manhã desta sexta-feira, 18, fiscais da empresa municipal realizaram a marcação de espaços para a venda do produto no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, e orientaram a transferência de ponto móvel no bairro Coroa do Meio.

De acordo com a empresa municipal, até o momento, os pontos de venda são os mesmos dos anos anteriores, ou seja, localizados nas seguintes áreas: rotatória da avenida Santa Gleide; proximidades do Ceasa; conjunto Augusto Franco, nas imediações da 4ª Delegacia; Coroa do Meio, no local anteriormente ocupado pelas barracas de fogos.

“O nosso principal objetivo é organizar e orientar para que não haja, principalmente, a ocupação indevida das vias públicas. Também verificamos se acontece a comercialização de fogos e fogueiras, informou o coordenador da Diretoria de Espaços Públicos Abastecimento (Direpa), Daniel Lessa, ao destacar que o comércio desses produtos está proibido por decreto municipal como medida de enfrentamento à pandemia.

