Fim de semana: veja o funcionamento do comércio e serviços









19/06/21 - 08:30:26

Aracaju autoriza o funcionamento dos serviços não-essenciais aos sábados, incluindo academias. O toque de recolher de quinta à sábado, das 22h às 5h, também será mantido.

Com o novo decreto da Prefeitura de Aracaju, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e atividades não essenciais sofreu alterações.

Poderão abrir aos sábados os serviços não-essenciais, entre eles concessionárias, salões de beleza, academias e comércio em geral. Shoppings centers continuam autorizados a funcionar de segunda-feira a sábado, com a capacidade total limitada a 50%, assim como bares, restaurantes, sorveterias e similares, que poderão funcionar nestes dias, obedecendo o horário do toque de recolher e a capacidade máxima de 30%.

Queima de fogos e fogueiras

A decisão da gestão municipal também proibiu, até o dia 30 de junho, a comercialização, o acendimento e a utilização de fogos de artifício e fogueiras na cidade.

Bares, restaurantes e similares

Bares, restaurantes e similares também podem funcionar de segunda a sábado, porém, até às 21h.

Neste sábado (19), os mercados centrais (Thales Ferraz , Antônio Franco e Maria Virgínia Franco) funcionam das 6h às 17h. O mesmo vale para o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, e os demais setoriais (bairros).

No domingo (20), das 6h às 12h, com exceção do Thales Ferraz e Antônio Franco, os mercados estarão abertos ao público. Já a partir da segunda-feira (21), estes espaços de comércio retomam o funcionamento com o encerramento das atividades às 17h.