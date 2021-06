Plataformas digitais do RioMar Aracaju e Shopping Jardins dispõem de diversificado menu









Os festejos juninos, no Nordeste, vão além da cadência da sanfona, do triângulo e da zabumba, das músicas que tocam os corações e contagia de alegria a época mais celebrada em toda a região, da fogueira que aquece as noites de inverno e da riqueza cultural das quadrilhas.

A gastronomia, também surge como um dos elementos que encantam o período, em que o povo nordestino homenageia Santo Antônio, São João e São Pedro.

Não dá para resistir a tantas iguarias, com aromas e sabores inigualáveis, que costumam agradar aos paladares mais exigentes. Milho, coco, amendoim, castanha de caju, macaxeira e especiarias são ingredientes que enriquecem o cardápio em forma de bolos, caldos, guloseimas, e transformam a mesa junina em um verdadeiro santuário de delícias.

Para tornar a época ainda mais irresistível, o RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online levam até os lares aracajuanos opções gastronômicas de mais de 30 restaurantes com um cardápio variado da culinária junina.

No Azougue, o Arrumadinho e o Espeto de carne do Sol com queijo coalho têm tudo a ver com o menu da época. O caldo verde do Orgânico e a Macaxeira ao forno do La Brasa também são boas pedidas para as noites juninas. As opções também passeiam pelo cuscuz do Massapê, a tapioca recheada do Rancho do Cupim, o bolo de milho com canela do Café Canephora, o CreMo de amendoim com leite da Moderna, as broas de milho do Rei do Mate, dentre outras iguarias.

Além de um saboroso menu para o arraiá, acessando os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou os aplicativos Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online (Android e iOS), as famílias encontram sanduíches, pizzas, hambúrgueres, tortas, salgados e diversas opções para festança.

Os canais de e-commerce dos shoppings Jardins e RioMar atendem a todos os bairros de Aracaju e estão operando com frete grátis para a primeira compra ou pedidos acima de R$ 75. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e de um dia útil para os produtos. Vale lembrar que é possível colocar produtos de lojas diferentes em um mesmo pedido.

