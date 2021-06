POLÍCIA CIVIL DE CARMÓPOLIS PRENDE EX-PRESIDIÁRIO POR CORRUPÇÃO DE MENOR









19/06/21 - 07:35:27

Agentes da Delegacia Regional de Carmópolis prenderam, no final da manhã desta sexta-feira, 18, o ex-presidiário Deivisson dos Santos Silva, conhecido como “Di”, no povoado Palmeiras, localizado no município. A polícia foi acionada por populares, que relataram um roubo no mercado municipal, no qual o suspeito “Di” teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima, subtraindo desta um aparelho celular. O suspeito recebeu o apoio de um menor de idade, que fugiu do local após o crime.

Segundo informações do delegado Samuel Oliveira, que esteve à frente da ação, após iniciadas as diligências, a equipe se deslocou até o povoado Palmeiras, onde Deivisson estaria situado. No entanto, assim que os policiais chegaram ao local e foram avistados, o suspeito empreendeu fuga por uma região de mata próxima, onde houve perseguição e, por fim, a detenção dele.

No imóvel onde Deivisson residia foram encontradas a faca utilizada para efetuar o roubo e um boné vermelho reconhecido pela vítima. O irmão do autor do roubo informou que este já tinha passagem pela polícia, tendo sido preso duas vezes também por roubo, e que também é responsável por outros assaltos à mão armada pela região.

De acordo com levantamentos, Deivisson já respondeu há vários processos criminais, tendo condenações que somam mais de 16 anos de reclusão, e saiu em liberdade no dia 08 de abril de 2021. Agora Deivisson retorna ao sistema carcerário e fica à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP