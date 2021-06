Prefeitura de Capela promove capacitação e anuncia premiação para escolas municipais









19/06/21 - 12:50:44

A Prefeitura Municipal de Capela, por meio da Secretaria Municipal da Educação, promoveu na tarde desta sexta-feira, 18, a 1ª etapa de Formação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O evento tem por objetivo a capacitação dos professores que lecionam do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental para a avaliação do SAEB.

Durante toda a tarde, o evento reuniu mais de 50 educadores que atuaram em cinco eixos diferentes de aprendizado na Escola Municipal Antônio Ferreira Carvalho. A capacitação foi ministrada pelos professores Carlos André e Djenal Shynna (Matemática), Evelyn Aquino e Patrícia Regina (Língua Portuguesa) e Deivison da Silva (Ciências).

O município de Capela tem se preparado para o conjunto de avaliações do Saeb, o qual ocorre de forma bienal e que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

A professora Evelyn Aquino, responsável por ministrar a capacitação de Língua Portuguesa, ressaltou que essa preparação beneficia diretamente os estudantes da rede municipal. “O nosso ciclo formativo visa preparar tanto os professores como os alunos, por intermédio dos professores, para as avaliações externas, a exemplo da SAEB. Pensando em prepará-los, organizamos essa tarde em oficinas com gêneros textuais e desenvolvimento de competências e habilidades.

Para a secretária de Educação, Joseana Silva, esse momento vai além de uma etapa de preparação. Segundo ela, a tarde desta sexta é mais uma demonstração do espírito de inovação na educação que o município tem carregado nos últimos anos com a gestão de Silvany Mamlak. “Ficamos muito felizes com essa primeira formação, com esse espírito de coletividade e de superação de desafios. A gestão de Capela acredita fielmente que a educação transforma vidas”, contemplou.

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, aproveitou a oportunidade para anunciar uma grande novidade: O município premiará as três escolas que melhor pontuarem na avaliação. Tal premiação será em dinheiro, cuja destinação ocorrerá diretamente à conta bancária das unidades escolares vencedoras.

“Desenvolvemos o projeto “Foco na Aprendizagem”, com o qual procuraremos estimular cada professor a criar novas oportunidades de aprendizagem e de consolidação do conhecimento dos nossos alunos. As escolas que se destacarem na avaliação serão premiadas como forma de incentivo a novas ações. Esse é um compromisso nosso e um desafio de cada um que compõe o corpo docente das nossas escolas”, destacou a prefeita.

P0r Daniel Rezende