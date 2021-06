Aracaju bate recorde de vacinação: mais de 20 mil pessoas foram imunizadas, chegando a atingir 37% da população









20/06/21 - 20:09:29

O fim de semana foi de fluxo intenso nos pontos de vacinação contra covid-19 na capital sergipana e a Prefeitura de Aracaju registrou um saldo significativo de pessoas vacinadas em dois dias: 20.153 aracajuanos com suas doses garantidas no braço. Neste domingo, 20, a campanha de imunização coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vacinou 11.266 pessoas; no sábado (19), foram 8.887 vacinados.

No momento em que a gestão municipal avança nas ações da campanha, Aracaju se destaca entre as capitais que mais ampliaram o público-alvo, e já alcançou a faixa etária dos 41 anos, totalizando 246.258 pessoas vacinadas, o que corresponde a 37,03% da população.

Ao contrário de outros rankings, esse é do tipo que só tem a beneficiar a população, afinal, quanto mais os estados e municípios se esforçam para garantir a imunização de suas populações, melhor será para o coletivo, já que o grande e principal intuito é fazer com que a população geral do país esteja protegida contra o coronavírus e a única forma disto acontecer é, comprovadamente, por meio da vacina.

Para ter acesso à vacina, a população conta com 25 postos de vacinação, somando as 17 Unidades Básicas de Saúde, o drive-thru do Parque da Sementeira e os sete pontos fixos.

Assim como ocorreu na última semana, quando a campanha vacinou quase 50 mil pessoas, nesta, o objetivo é continuar o ritmo acelerado e chegar a mais pessoas, ampliando a porcentagem de vacinados, além de continuar realizando as demais ações de enfrentamento ao vírus.

Para Jamile Silva, a vacinação é um marco. “Algo de extrema importância e significado diante dos tempos em que estamos vivendo. É muito emocionante poder ser vacinada. A espera foi grande, a angústia, também, mas, hoje, me sinto grata por ter recebido a minha primeira dose”, afirma.

Assim como Jamile, Thizar Sampaio sabe da importância da vacina para proteger as pessoas contra a covid-19. “Só com a vacina, conseguiremos ficar mais tranquilos e, de fato, protegidos. Estou muito feliz por receber a minha dose e, agora, é continuar com os cuidados até que todos possam estar imunizados”, frisa.

No ato da vacinação, Ana Paula Correia lembrou daqueles que não puderam chegar até o momento para ser vacinados. “Chegamos aos mais de 500 mil mortos por covid-19, pessoas que não puderam vivenciar este momento da vacina, por isso, ser vacinada, hoje, é uma forma de lembrar dessas pessoas e reforçar que só a vacina é capaz de nos proteger. Somos sobreviventes e temos que fazer valer”, ressalta.

O sentimento de alívio também foi sentido por Cristina Ferreira.

“Tive covid e sei o quanto é angustiante. Além disso, milhares de pessoas morreram por causa dessa doença, então, a vacinação era um momento muito esperado. Agora, meu desejo é ver as demais pessoas vacinadas para que possamos respirar mais aliviados e sem mais tantas perdas”, salienta Cristina.