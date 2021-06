Arraiá em Família começa neste domingo, dia 20 de junho









20/06/21 - 09:00:52

Dando continuidade aos festejos juninos do Encontro Nordestino de Cultura 2021 (ENC2021), o governo do estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realiza neste domingo, 20, a partir das 19h, o Arraiá em Família, trazendo o melhor do forró nordestino, em 11 dias de transmissões, com bandas e artistas contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc. Este ano, as apresentações acontecem em dois palcos, o Palco Evanilson Vieira e o Palco Anastácia.

A abertura oficial do Arraiá em Família será com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, gravada diretamente do palco do Teatro Tobias Barreto, sob a regência do maestro Guilherme Mannis. Para a ocasião, foram preparados arranjos especiais de música regional, envolvendo tanto compositores sergipanos – Clemilda, Rogério, Manoel Ferreira –, quanto nomes consagrados do repertório nordestino, dentre os quais Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Maestro Duda, Anastácia, Accioly Neto e Flávio José.O evento será transmitido pela Aperipê TV, Canal 6.1, pelas rádios Aperipê FM 106.1 e AM 630, e nas plataformas digitais YouTube e Instagram da Funcap.

As atrações musicais foram contempladas nos editais da Lei Aldir Blanc com recursos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, destinados ao Governo do Estado de Sergipe.

Confira a programação abaixo:

ABERTURA:

TEATRO TOBIAS BARRETO

19h – Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE)

PALCO EVANILSON VIEIRA

20h – Trio Xodó da Vila

21h – Seu Biná

PALCO ANASTÁCIA:

22h – Correia do 8 Baixos

23h – Forró Brasil

Fonte e foto: Funcap