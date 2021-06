Campanha junina arrecada alimentos para o Mesa Brasil Sesc









20/06/21 - 08:16:17

Serão quatro pontos fixos de coleta e unidades itinerantes espalhadas por Aracaju.

Uma alimentação saudável, com nutrientes de todos os grupos é essencial para a manutenção da saúde. Mas, infelizmente, refeições fartas são uma realidade de apenas parte da população.

Com intenção de diminuir a desigualdade e de nutrir a esperança de dias melhores em quem precisa de uma ajuda, o Mesa Brasil Sesc, o Sistema Atalaia de Comunicação e a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape-SE) se uniram na ‘Campanha junina arrasta-pé sem fome, é show!’.

“A iniciativa pretende despertar na sociedade sergipana o espírito da solidariedade. Agradeço a Deus por podermos ser instrumento da sensibilidade dessas pessoas, pois vamos recolher os alimentos e destinar a quem mais precisa. Sou grata também pela disponibilidade dos nossos parceiros em colaborar com essa ação tão importante”, destacou a diretora regional do Sesc Sergipe, Aparecida Farias.

Agradeço a Deus por podermos ser instrumento da sensibilidade dessas pessoas, pois vamos recolher os alimentos e destinar a quem mais precisa

Já o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, afirmou que assim que a diretora regional do Sesc falou sobre essa parceria com o Sistema Atalaia de Comunicação para a realização dessa campanha não teve dúvida que será um sucesso. “Nós sabemos do compromisso da TV Atalaia com os sergipanos e fazer essa parceria exitosa é de suma importância para o Mesa Brasil Sesc na arrecadação de alimentos nesse momentos difícil com tantas pessoas passando fome mesmo. Esse é o papel do Mesa Brasil. Agradeço imensamente a todos que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação e a Abrape que também estão nos apoiando nessa campanha junina “Arrasta-Pé Sem Fome, é Show!”, enfatizou Laércio.

O Mesa Brasil Sesc é uma Rede Nacional de Solidariedade que atende prioritariamente as pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. Além da distribuição de alimentos, o programa realiza atividades educativas ministradas por nutricionistas às cozinheiras e merendeiras das Instituições cadastradas, ensinando o aproveitamento total dos alimentos recebidos.

Nós sabemos do compromisso da TV Atalaia com os sergipanos e fazer essa parceria exitosa é de suma importância

Pontos de coleta

A campanha terá quatro pontos fixos de doação nas unidades do Sesc e postos itinerantes para facilitar a entrega dos produtos.

Alimentos não perecíveis poderão sem entregues no período das 9h às 17h, de 19 a 29 de junho, nas unidades do Sesc Centro, Siqueira Campos, Socorro e Hotel Sesc Atalaia.

Unidades itinerantes

As doações também poderão ser deixadas nos pontos de coleta montados nas localidades abaixo, sempre das 8h às 17h, até o dia de São Pedro.

19/06 – G Barbosa Farolândia

21/06 – Petrox Urquiza Leal

22/06 – Shopping Jardins

23/06 – Petrox Farolândia

24/06 – Petrox Beira Mar

25/06 – G Barbosa Sul

28/06 – Petrox Zona Sul

29/06 – Mercantil Rodrigues

Endereços Sesc

O Sesc Centro fica localizado na Rua Senador Rollemberg, 301, no Bairro São José em Aracaju. Também na capital estão o Sesc Siqueira Campos, na Rua Bahia, 1059, e o Hotel Sesc Atalaia, na Avenida Santos Dumont, 543.

O Sesc Socorro está situado na Avenida Perimetral B, 250, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Mais informações pelo telefone (79) 3216-2727.

Fonte e foto assessoria