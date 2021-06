COM NOVO DECRETO, PMA FISCALIZA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS NO CENTRO









20/06/21 - 07:00:52

Neste sábado (19), o primeiro dia de vigor do decreto, uma ação integrada entre órgãos da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania – Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Procon Aracaju e Defesa Civil de Aracaju – realizou inspeções na região do Centro da cidade para verificar se estão sendo cumpridas as determinações e orientações de enfrentamento do coronavírus.

“Nossas equipes se concentraram em fiscalizar se esse retorno está acontecendo dentro das normas de biossegurança, preservando o distanciamento social, o uso de máscara, a disponibilização do álcool em gel para que o cidadão seja preservado. Vale ressaltar que não é a intenção da Prefeitura multar quem quer que seja ou coibir a atividade comercial de alguém. O que queremos é cumprir a lei para salvar vidas. Este é o nosso objetivo. E vamos continuar com os trabalhos em prol da nossa população, da preservação da saúde e de vidas”, reforça o secretário municipal da Defesa Social e Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Como esperado, o fluxo no Centro da cidade estava intenso, no entanto, como ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Silvio Prado, a ação dos órgãos se manteve atenta.

“Percebemos que as regras de distanciamento foram mantidas pelos estabelecimentos. Em alguns casos, houve a orientação para maior disponibilização de álcool em gel no local, não utilização dos provadores, o que foi prontamente atendido pelos proprietários dos estabelecimentos. A ação de hoje teve um caráter mais de orientação para que possamos reduzir a transmissão”, destaca Silvio.

Novas medidas

Com a nova resolução, poderão abrir aos sábados os serviços não-essenciais, entre os quais concessionárias, salões de beleza, academias e comércio em geral. Shoppings centers continuam autorizados a funcionar de segunda-feira a sábado, com a capacidade total limitada a 50%, assim como bares, restaurantes, sorveterias e similares, que poderão funcionar nestes dias, obedecendo o horário do toque de recolher e a capacidade máxima de 30%.

A circulação de pessoas e realização de atividades econômicas em praias e orlas da capital também estão permitidas aos sábados. Aos domingos e feriados as restrições permanecem, estando proibida a realização de atividades econômicas e práticas de quaisquer atividades físicas coletivas e individuais na faixa litorânea, orlas, parques e praças.

O decreto municipal também manteve o escalonamento das atividades econômicas na capital. Serviços não-essenciais no Centro de Aracaju podem funcionar das 9h às 19h, de segunda a sábado. Nos demais bairros, a abertura está permitida das 10h às 21h, de segunda a sábado. Supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres funcionam, todos os dias, das 8h às 21h.

