Cresce busca por transição de carreira entre profissionais que visam mais qualidade de vida









20/06/21 - 08:48:00

Ter mais tempo para si e para a família, além de se dedicar a uma atividade profissional prazerosa estão entre os motivos para iniciar o processo de transição.

Quem não quer aliar a atividade profissional a algo prazeroso que, além de gerar renda, contribua para a qualidade de vida? Parece um sonho, não é mesmo? Sonho esse que tem sido cada vez mais buscado por profissionais de diversas áreas de atuação, que veem na transição de carreira o caminho ideal para uma vida mais plena e feliz em casa e no ambiente de trabalho. Um processo, que segundo especialistas, foi impulsionado com a chegada da pandemia da Covid-19.

Em busca de uma mudança de vida e até estimulados pelas dificuldades impostas pela crise desencadeada na Economia, migrar para outra área, desenvolver outra atividade, se tornou um caminho certo e sem volta para muita gente. Pessoas com carreiras já estabelecidas, mas que chegaram à conclusão de que essa ‘rotina’ já conhecida não faz mais sentido e, por isso, o desejo de mudar passou a falar mais alto.

“Conciliar uma atividade profissional prazerosa, com satisfação pessoal e qualidade de vida é um sonho. O fato é que a pandemia parece ter despertado e em alguns casos até intensificado esse desejo de mudança. Fazer algo diferente, dar outro rumo à vida profissional, valorizando mais o tempo livre, além do resgate de um propósito a ser seguido, são alguns dos fatores que servem como molas, impulsionando o processo de transição de carreira”, destaca Janaína Machado, gerente do Unit Carreiras.

Mas, é bem verdade, que mudar de área não é algo simples de se fazer e, segundo a especialista, é preciso planejamento. “A transição de carreira é um processo que precisa ser maturado, pensado, planejado. Pesquisar sobre a nova área que deseja investir é fundamental, bem como investir em cursos de qualificação para estar preparado para os novos desafios. Outro ponto interessante é que neste planejamento vale analisar os melhores caminhos, ou seja, cursar uma graduação, investir numa pós, entre outros aspectos desta preparação”, ressalta.

É preciso ter foco e saber muito bem que atividade profissional deseja investir. Além disso, nesta transição é necessário ter humildade para recomeçar, enfatiza a especialista em carreiras. “É interessante ressaltar que, quando recomeçamos, muitas vezes não partimos do patamar de onde estávamos na outra área. Então, precisamos ter a humildade necessária de recomeçar, um processo em que muitas vezes vai demandar uma readequação, partindo de um salário menor, uma reestruturação familiar, e é importante que isso seja previsto para depois não surgirem as frustrações”, pontua.

Assessoria de Imprensa