INSCRIÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE 30 LIVROS DIGITAIS É PRORROGADA ATÉ 16 DE JULHO









20/06/21 - 09:24:38

Programa engloba 25 obras destinadas para a comunidade acadêmica e 5 à comunidade externa

O Programa Editorial da UFS prorrogou até o dia 16 de julho as inscrições para o edital para publicação de 30 livros digitais, sendo 25 obras destinadas para a comunidade acadêmica da UFS e mais cinco destinadas para a comunidade externa.

A Editora UFS prevê publicações nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. O objetivo é publicar livros digitais englobando as linhas editoriais técnico-científicas, didáticas e literárias, assim distribuídas.

Para submeter as propostas, os interessados devem enviar por e-mail cópia digital da obra em mídia em extensão doc. Microsoft Word e em pdf, cópias de documentos comprobatórios de vínculos institucionais com a UFS para as obras submetidas à cota “Comunidade Acadêmica da UFS”, resumo da obra (de 100 a 250 palavras, conforme a NBR 6028:2003), e ficha de cadastro preenchida.

Com a retificação, a divulgação das inscrições homologadas (Portal UFS) deve ser feita até o dia 06 de agosto.

O cronograma ajustado para publicação dos livros digitais está disponível no anexo abaixo, junto com a ficha de inscrição.

Ascom – comunica@academico.ufs.br