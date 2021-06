Instituto Banese divulga resultado do II Edital Forró da Quarentena









20/06/21 - 09:04:54

A lista dos artistas contemplados está disponível no endereço www.institutobanese.org.br.

Confira os vídeos selecionados na plataforma audiovisual do Instituto Banese: www.espieagente.com.br

Neste sábado, 19, o Instituto Banese divulgou a lista dos 120 artistas contemplados no II Edital Forró da Quarentena, realizado pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e pelo Governo de Sergipe, com o apoio da TV Sergipe. Promovido pela segunda vez com o objetivo de fomentar a produção cultural e apoiar artistas do ciclo junino, o edital recebeu mais de 800 inscrições oriundas de todo o estado.

Com o edital Forró da Quarentena, além de manter viva a tradição junina mesmo diante da atual situação de pandemia, 120 artistas são premiados com o valor de R$ 1000,00 (mil reais) e o público é beneficiado com conteúdos característicos dessa época do ano tão cheia de simbolismos para os nordestinos e sergipanos.

Para conferir os vídeos selecionados, basta acessar a plataforma audiovisual ‘Espie a Gente’ (www.espieagente.com.br), plataforma que reúne o conteúdo de mídia do Instituto Banese, disponibilizando um grande acervo de vídeos e áudios que valorizam e disseminam a cultura sergipana.

O diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, reafirma o compromisso do Instituto Banese em promover a cultura sergipana por meio do apoio a artistas locais. “O Edital Forró da Quarentena é um instrumento de divulgação da arte sergipana através de artistas que promovem a cultura de uma época tão simbólica para Sergipe e para o Nordeste. Eles asseguram que a nossa tradição continue a existir, por isso o Grupo Banese reconhece e os apoia, especialmente em um momento tão atípico no qual não podem participar de eventos juninos”, afirma Ezio.

