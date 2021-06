Município de Rosário do Catete filia-se à Federação dos Municípios









20/06/21 - 08:38:18

Na tarde desta sexta-feira (18), em seu gabinete, o prefeito interino Magno Monteiro assinou a filiação do Município de Rosário do Catete à Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), que esteve representada pelo presidente Christiano Rogério Rego Cavalcante.

“A adesão do Município de Rosário do Catete é um passo importante para conseguirmos mais investimentos, que possam resultar em melhorias para o nosso povo. Com apoio da Fames, lutaremos por recursos junto aos poderes constituídos constitucionalmente”, destacou o prefeito Magno Monteiro.

De acordo com o estatuto da Fames, a missão da entidade representativa será de liderar, planejar, reivindicar e empreender, visando satisfazer as necessidades em âmbito individual e global das administrações municipais, para a consecução dos objetivos traçados.

Por Keizer Santos