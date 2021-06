Nutricionista da MNSL orienta sobre cuidados para a Anemia Falciforme









O Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, 19 de Junho, tem como objetivo dar visibilidade e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade pela doença. Nesse sentido, a nutricionista da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Fabiana Barreto de Jesus Alves, explicou como identificar a anemia, a causa e os tipos de alimentos que podem ser ingeridos por quem tem a Anemia Falciforme

Fabiana explica que a doença pode ser diagnosticada através do teste do pezinho, que é feito nas primeiras semanas de vida do bebê. “Para os casos de suspeita em crianças acima de quatro meses e/ou adultos, o diagnóstico pode ser feito através do teste de afoiçamento e da mancha e do eletroforese de hemoglobina”, explicou a nutricionista.

Ela observou que os principais sintomas sentidos pelo paciente com anemia falciforme são: infecção de repetição, úlceras e feridas, palidez, icterícia, crises de dor em qualquer parte do corpo e alteração no funcionamento dos rins, pulmão ,coração, além do aparecimento de pedras nas vesículas.

Ela esclareceu que a Anemia Falciforme é causada por um defeito genético que resulta em síntese defeituosa de hemoglobina e hemácias em forma de foice, havendo privação de oxigênio;

Ela informou que existe diferença entre Anemia Falciforme e a Ferropriva. “A Anemia Ferropriva acontece quando há uma concentração reduzida de hemoglobina no sangue e diminuição no conteúdo de ferro total do organismo. Pode ser causada por uma ingestão insuficiente de ferro ou pela necessidade aumentada do paciente”, ressaltou.

Já sobre a Anemia Falciforme, é uma doença hereditária causada por uma mutação na hemoglobina e hemácias em formato de foice. “Essas alterações nos glóbulos vermelhos causam acúmulo das hemácias nos vasos sanguíneos e obstruem a circulação do sangue, causando assim a doença”, esclareceu.

Fabiana informou ainda, que os tipos de alimento que a pessoa deve ingerir são folhosos verdes escuros, como couve, brócolis, espinafre e rúcula, pois são ricos em ácido fólico e esse mineral é importante para a produção das células do sangue. Também o feijão, grão de bico, ervilha, frango e peixe, pois são boas fontes de proteína para esses pacientes. Entra a cenoura, a batata doce, como são fontes de vitamina A por protegerem esses pacientes contra infecções.

Ela citou ainda o suco de laranja, goiaba, acerola e caju, pois são fonte de vitamina C, mas devem ser consumidos longe do almoço e do jantar desses pacientes. A nutricionista lembrou que a ingestão de água é importante, a hidratação adequada desses pacientes é fundamental para o tratamento dessa anemia. “O ideal é que sejam consumidos de dois a três litros de água por dia. A hidratação adequada ajuda a minimizar ou mesmo evitar as crises de dor, porque uma maior ingestão de água torna o sangue menos viscoso e melhora a circulação nos vasos. Caso realize atividade física ou apresente febre ou calor excessivo é necessário aumentar essa quantidade para 3 a 5 litros de água por dia”, orientou. Deve ser evitado o uso de bebidas alcoólicas, carne vermelha, fígado e alimentos gordurosos.

