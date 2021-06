ADRIANINHO, CONDENADO A MAIS DE 50 ANOS DE PRISÃO, É PRESO EM CANINDÉ









21/06/21 - 10:29:10

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam no domingo (20) Adriano de Jesus Santos, mais conhecido como ‘Adrianinho’, foragido da justiça e condenado a mais de 50 anos de prisão.

Os policiais militares do 4º BPM receberam a informação de que uma motocicleta com restrição de roubo e furto estaria se deslocando do município de Canindé de São Francisco com destino a Poço Redondo. A partir daí, as equipes intensificaram as buscas e conseguiram interceptar a motocicleta nas imediações da Rodovia SE 230.

Durante a abordagem policial, o condutor da moto foi flagrado portando um revólver calibre 38, com 13 munições. Inicialmente, o suspeito apresentou uma carteira de identidade com o nome de Alex Bisbo dos Santos, porém, na delegacia, após uma análise minuciosa, os policiais descobriram que o documento era falso e que o homem detido se tratava de Adriano de Jesus Santos, mais conhecido como Adrianinho, foragido da justiça de alta periculosidade e condenado a 53 anos de prisão em regime fechado.

Ele foi preso e encaminhado juntamente com a arma de fogo e a motocicleta com restrição de roubo para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da SSP