ALERTA DE CHUVA PERMANECE E ARACAJU MANTÉM EQUIPES EM MONITORAMENTO









21/06/21 - 10:05:52

Após um domingo (20) chuvoso, esta segunda-feira (21), amanheceu também com o tempo fechado, em Aracaju. A chuva tem sido bem distribuída pela cidade e, de forma moderada, tem lavado o chão sem causar maiores transtornos. No último sábado (19), através da Defesa Civil de Aracaju, órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju emitiu alerta para a previsão de chuva para até terça-feira, dia 22.

Ainda que seja uma chuva espaçada e moderada, a Prefeitura mantém suas equipes em constante monitoramento, seja de olho nas mudanças climáticas e possíveis situações de risco, através da Defesa Civil Municipal; realizando a manutenção do sistema de drenagem e limpeza de canais, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb); desobstrução de bocas-de-lobo, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb); ou mesmo cuidando do fluxo de veículos e pedestres, bem como do sistema semafórico, com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Típicas do período do ano, as chuvas, pelo histórico de Aracaju, devem se manter até o mês de julho, mas, também pela série histórica, sem muita intensidade. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, o atual registro de chuva deve permanecer até o meio-dia de terça-feira.

“Ontem [20], tínhamos a previsão de 35 milímetros e já registramos 40 milímetros, nas últimas 24 horas. Para hoje, a previsão é de mais 30 milímetros e, amanhã, quando, teoricamente, será finalizado o período de alerta, mais 15 milímetros. A probabilidade é que a chuva continue bem distribuída, de forma moderada. De maneira geral, esse volume de chuva é bem recebido pela cidade, que se comporta bem, então, não temos recebido ocorrências de risco ou emergência”, afirma o major.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil através do número 199, que funciona 24h, todos os dias da semana. Além disso, é disponibilizado à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade. O ClimAju pode ser acessado através do site da Prefeitura de Aracaju.

Foto: Marcelle Cristinne