Aracaju concentra vacinação do público de 40 anos em nove pontos fixos









21/06/21 - 09:16:33

A vacinação, em Aracaju, está avançando e somente neste final de semana mais de 20 mil pessoas foram vacinadas. Nesta segunda-feira, 21, especialmente, a Prefeitura, dando seguimento à campanha de vacinação coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinará as pessoas que têm 40 anos. Para isto, selecionou nove pontos fixos para atender a essa parcela da população. O intuito é otimizar o quantitativo de vacinas e evitar que os usuários fiquem expostos, devido ao tempo chuvoso.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, afirma que, durante todo o dia, a equipe do Programa de Imunização irá monitorar o motivo de as doses estarem sendo insuficientes em alguns pontos de vacinação.

“Já estamos com cerca de 37% da população de Aracaju vacinada com a primeira dose e é um grande avanço, mas queremos mais, queremos vacinar toda a população. No entanto, para avançarmos, é preciso que cheguem mais vacinas e estamos no aguardo do Ministério da Saúde. Hoje, em virtude de ser apenas uma idade e o tempo estar chuvoso, concentramos a vacinação nos nove pontos de apoio. Essa medida foi pensada, justamente, para evitar perdas e otimizar a vacinação, já que muita gente foi vacinada no final de semana”, ressalta.

A gestora ressalta que, ao longo do final de semana, as alguns pontos de vacinação foram mais procurados do que outros. “Quando fazemos a distribuição, fazemos baseados na série histórica, de como é o uso pelas unidades e pelos pontos de apoio. No final de semana, alguns pontos como a[UBS] Edézio Vieira de Melo e Futuro Feliz, as pessoas procuraram mais porque estavam escolhendo vacina”, destacou.

Nesses locais, explica Waneska, a vacina acabou mais rápido e um remanejamento de doses de um local para outro foi providenciado. A secretária ressaltou que a pasta vinha registrando uma série histórica de 2.800 pessoas por dia e fez um planejamento para mais de 4 mil pessoas, “e tivemos mais de oito mil pessoas por idade”.

“Sabemos ainda que muitas pessoas não moram em Aracaju, mas possuem endereço na capital e não podemos impedir que essas pessoas sejam vacinadas. De modo geral, isso é bom porque conseguimos avançar bastante e vamos aguardar a chegada de mais vacinas”, pontua a secretária.

Confira os pontos de imunização contra a covid-19 para pessoas de 40 anos, nesta segunda-feira, 21:

– UBS Santa Terezinha (que atenderá a região da Zona de Expansão e 17 de março);

– Auditório da Escola Presidente Vargas; (para a região do Siqueira Campos, Getúlio Vargas, Bairro América e Tamandaré);

– Centro Educacional Futuro Feliz – CEFF; (18 do Forte, Santo Antônio, Bairro Industrial, Porto Dantas, Japãozinho, Cidade Nova);

– Estação Cidadania; (JD Centenário, Bugio, Santos Dumont, Veneza e São Carlos)

– Quadra do colégio CCPA (Grageru, Luzia e Jardins);

– UNIT; (Augusto Franco, Orlando Dantas, Santa Maria, Atalaia, Coroa do Meio e Inácio Barbosa);

– Pio Décimo; (Sol Nascente, Jabotiana e Castelo Branco);

– Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (Ponto Novo, Luzia);

– Drive-thru (Parque Augusto Franco – Sementeira).

Foto Sérgio Silva