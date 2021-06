Polícia Rodoviária Estadual divulga detalhes da Operação Festejos Juninos 2021 em SE









21/06/21 - 16:10:50

Na manhã desta segunda-feira, 21, o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar de Sergipe divulgou detalhes da Operação Festejos Juninos 2021. As ações serão desencadeadas entre os dias 23 e 29 de junho, em diversas rodovias estaduais, onde os policiais militares atuarão de forma preventiva e repressiva, visando proporcionar aos usuários tranquilidade e segurança. Paralelamente, o BPRv dará continuidade á fiscalização das medidas de saúde e segurança contra a Covid-19, conforme decreto do Governo do Estado.

As equipes serão distribuídas em diversos municípios sergipanos, como: Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias dentre outros, onde serão intensificadas as abordagens com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e armas e os crimes de trânsito, especialmente o de embriaguez ao volante, com a utilização de etilômetros.

Dicas para uma viagem tranquila.

Um bom planejamento pode diminuir consideravelmente o risco de acidentes. Além dos tradicionais itens mecânicos que devem ser checados no carro, como nível do óleo, calibragem de pneus, funcionamento dos faróis, o motorista deve se preparar psicologicamente para a jornada, sabendo que poderá enfrentar congestionamento e mesmo condições adversas do tempo, como chuvas intensas.

Antes de pegar a estrada é recomendado levar o veículo ao mecânico, de modo que o especialista poderá verificar todos os itens imprescindíveis para o seu correto funcionamento. Níveis de óleo do motor e fluídos de freio, sistema elétrico (faróis, lanternas, setas e piscas), além de calibragem dos pneus e seu estado de conservação são pontos importantes para checar e evitar um acidente, seja de carro ou moto.

Calibrar corretamente o pneu influi diretamente na estabilidade do veículo. Com muita pressão, o pneu pode ficar muito duro e até perder a aderência necessária com o solo. Já com a pressão muito baixa, é possível até que o pneu escape da roda em uma curva. Pneus em mau estado prejudicam a estabilidade e a frenagem.

Quando estiver na estrada, nunca é demais lembrar que, além de seu uso ser obrigatório, os cintos de segurança são indispensáveis para diminuir os efeitos nocivos em caso de acidente. Assim, só dê partida no carro quando todos ocupantes estiverem com ele afivelado.

É comum nas estradas de mão dupla o motorista ficar muito próximo de um caminhão que está na sua frente e jogar o carro para a outra pista na tentativa de fazer uma ultrapassagem. O ideal é se distanciar do veículo que está à frente. Desta forma, o motorista amplia seu campo de visão, principalmente da pista contrária. Evite ultrapassagens perigosas.

O uso do acostamento é exclusivo para emergências, que podem ser do carro, do motorista ou de algum ocupante. Também é permitido parar no acostamento para ajudar alguém. Mas, parar nessa faixa sem necessidade, além de gerar multa, pode resultar em acidente. Também é ilegal andar com o carro pelo acostamento. Se houver motivo para usar aquele espaço, a PM aconselha o motorista a colocar o triângulo de sinalização a 20 metros do carro, no mínimo.

Fonte: ASCOM PM/SE