BELIVALDO FALA DA CHEGADA DE MAIS VACINAS E DE OBRAS EM SIMÃO DIAS









21/06/21 - 18:06:41

O governador Belivaldo Chagas (PSD), concedeu entrevista nesta segunda-feira (21), ao radialista Edvanildo Santana, na rádio Cidade 99, em Simão Dias. Disse que tratou especialmente dos avanços na recuperação de estradas estaduais pelo Pró-Rodovias. Segundo Belivaldo, só nesta primeira etapa do programa serão quase 500 km de pista recuperados, que ” espero que cheguem a 800km até o final da gestão, com o Pró-Rodovias 2″.

O governador conversou também sobre os avanços que conseguiu para Simão Dias: “tenho orgulho de ter sido, da terra dos governadores, talvez o que mais trouxe investimentos para cá. Obras como a do mercado, já em andamento, do saneamento básico do município através da Deso, já com o projeto em execução, e a da futura ciclovia que deve ligar o município até a divisa com Paripiranga, facilitando a vida especialmente dos estudantes. Tudo isso sem esquecer dos outros 74 municípios”.

– Não poderíamos deixar de falar sobre vacinação e da nossa luta por mais doses. É fato que temos avançado na imunização, mas precisamos vacinar o mais rápido possível para que a nossa população se livre desta doença e possa voltar à normalidade. Cerca de 46 mil doses da Sputnik V devem chegar a Sergipe ainda em julho, das 400 mil acordadas diretamente pelo Estado, para reforçar o nosso Plano de Imunização, anunciou Belivaldo Chagas.