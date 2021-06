CAMINHONEIRO QUE ESTAVA DESAPARECIDO EM SERGIPE É ENCONTRADO MORTO









21/06/21 - 17:01:27

Secretaria de Segurança Pública de Sergipe confirmou na tarde desta segunda-feira (21), que foi encontrado o corpo do caminhoneiro de Alagoas, José Wilson de Souza Junior, de 44 anos, que desapareceu na última quarta-feira (16), após buscar uma carga em Sergipe.

Segundo a SSP, o corpo do caminhoneira foi localizado às margens da BR-101, próximo ao município de São Cristóvão. Segundo a delegada Thereza Simony, responsável pelas investigações, somente após um laudo do Instituto Médico Legal (IML) será possível saber a causa da morte.

De acordo com as informações policiais, o proprietário do caminhão identificou que o GPS do veículo indicou movimentações suspeitas no decorrer da rota do veículo. O empresário entrou em contato com a empresa onde o motorista iria fazer um carregamento e descobriu que ele ainda não havia chegado ao local. O caminhão, da cidade de Água Branca (AL), que era conduzido pela vítima foi levado pelos suspeitos.