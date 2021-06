CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 AUMENTAM NO INTERIOR NO ESTADO DE SERGIPE









21/06/21 - 11:12:21

Um estudo divulgado pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais mostra que a pandemia vem perdendo força na capital sergipana, com a queda progressiva do número de casos novos da Covid-19. A análise evidencia que atualmente Aracaju responde por 30% dos novos registros da doença, enquanto em abril o percentual alcançava a casa dos 50% e em fevereiro, 65%. Em contrapartida, no interior do Estado o movimento é de crescimento.

Três fatores podem explicar a queda expressiva dos casos novos de Covid-19 na capital, segundo compreensão do superintendente de Planejamento do Estado de Sergipe, Marcel Resende. O primeiro deles é o fato de a pandemia começar e se alastrar com mais força nos centros urbanos mais populosos, onde há maior circulação de pessoas, vasta oferta de serviços, inclusive médicos, e comércio mais forte.

O segundo, diz respeito às medidas restritivas mais duras adotadas na capital e região metropolitana pelo Comitê Técnico-Científico, como o fechamento do comércio e atividades não essenciais aos finais de semana, bem como o fechamento das praias aos domingos e feriados. E o terceiro fator relaciona-se ao avanço da vacinação contra a Covid-19 em Aracaju. “A capital vacinou mais de 40% da população acima dos 18 anos e isso impacta, obviamente, na redução de casos, internações e óbitos”, considerou o superintendente.

Enquanto Aracaju apresenta um movimento decrescente em relação à contaminação pelo novo coronavírus, o interior do Estado registra uma tendência de alta. Cidades como Estância, Itabaiana e Lagarto exemplificam bem o cenário. Em 30 de abril, elas tinham, respectivamente, 5.766 casos confirmados e 142 óbitos; 9.186 confirmações e 162 mortes; e 5.044 confirmados e 144 óbitos.

No mês de maio, a tendência de crescimento foi se confirmando e atualmente, segundo o Boletim da Covid-19 deste domingo, 20, o município de Estância tem 7.076 casos confirmados da doença e 163 óbitos, enquanto Itabaiana registra 12.108 confirmações e 233 mortes e Lagarto alcança 7.376 casos confirmados de Covid-19 e 201 óbitos.

O avanço da Covid-19 no interior sergipano está sendo monitorado pelo Comitê Técnico-Científico, como atestou o superintendente de Planejamento. “Acompanhamos atentamente esse movimento crescente, inclusive estendemos as medidas restritivas mais duras adotadas em Aracaju e na região metropolitana para os municípios de Estância, Itabaiana e Lagarto”, concluiu.

Informações e foto SES