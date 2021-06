Concurso de crônicas resgata memórias afetivas do São João em Aracaju









21/06/21 - 10:40:46

A UNINASSAU Aracaju lança o edital e a concorrência é aberta à comunidade

“São João, acende a fogueira do meu coração”. É nesse clima, que a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, lança, nesta segunda-feira, 21, o edital para o concurso de crônicas intitulado “Festas Juninas e Memórias Afetivas em Tempos de Pandemia”. O objetivo do evento, é registrar histórias vividas nos festejos juninos visando promover a cultura e resgatar as memórias afetivas relacionas a tradição nordestina.

A diretora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade, observa que o concurso propõe estimular a escrita de cônicas vinculadas aos acontecimentos do cotidiano, pela vivência de pessoas que mantém dentro de si a paixão pelas festas juninas, hoje modificadas pela pandemia. “Quando pensamos no concurso, percebemos como seria importante estimular nas pessoas o uso criativo das palavras e da imaginação autoral”, ressalta Cilene.

Para participar do concurso, que é voltado para a comunidade externa e não contempla a participação dos alunos, professores ou colaboradores da UNINASSAU, os candidatos devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio completo. Os participantes podem se inscrever com apenas uma crônica e os três primeiros lugares receberão premiações. “Decidimos premiar os vencedores com equipamentos informatizados e, além disso, vamos certificar a todos os participantes com menção honrosa”, esclarece a diretora.

E-Book

O concurso não terá apenas premiação e certificação. Ele contempla o projeto do lançamento de um E-book para que as melhores crônicas sejam divulgadas e possam estar ao alcance de todos. “É preciso que os candidatos estejam atentos que as crônicas não podem ultrapassar 30 linhas, devem ser textos originais e qualquer caso de plágio será desclassificado de imediato. É importante que os concorrentes saibam que ao participar do concurso deverão fazer a cessão dos direitos autorais para a UNINASSAU, visando a publicação digital”, atenta Cilene.

As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário eletrônico disponível no edital e no Instagram @uninassau.aracaju.

Por Suzy Guimarães