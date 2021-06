Coopanest-SE e Hospital Cirurgia doam quase uma tonelada de alimentos e 400 bolsas com roupas









21/06/21 - 05:26:28

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), em parceria com o Hospital de Cirurgia, promoveram entre os dias 31 de maio e 10 de junho, a Campanha “Prato Cheio, Coração Aquecido”. A campanha teve o objetivo arrecadar roupas e alimentos não perecíveis, para serem doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com o anestesista Dr. Roberto Mellara, membro da Coopanest-SE, a campanha arrecadou quase uma tonelada em alimentos e mais de 400 bolsas inteiras de roupas para serem distribuídas. Com a chegada do inverno, no mês de junho, a doação de roupas também foi fundamental para proteger a população em situação de rua do frio.

Na terça-feira (15), a Cooperativa e o Hospital já iniciaram a distribuição em uma das instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade no bairro Soledade. Na quarta (16) foram contabilizadas as cestas para distribuir para a instituição Amigos do Bem e também para a Associação Amigos da Oncologia (AMO), que é parceria do Hospital de Cirurgia.

Ainda segundo Roberto Mellara, a campanha foi um sucesso e a Coopanest-SE pretende continua-la com a parceria de outros hospitais. “Consideramos a Campanha ‘Prato Cheio, coração Aquecido’ um sucesso. Nós pretendemos buscar parceiras com um outro grande hospital da capital sergipana para iniciarmos nova campanha em setembro e outubro. Não apenas para arrecadar cestas básicas e roupas, mas também arredar brinquedos e distribuir para as crianças no período do Natal. Sentimos que para a população esse pouco que a gente ajuda já é muito para eles. E agradeço a todos, de coração, que doaram nessa campanha, assim como a equipe do Hospital Cirurgia que foi magnífica e engajou e abraçou a campanha. Obrigada a Márcia Guimarães, interventora da instituição, a equipe de comunicação do hospital e aos veículos de imprensa que ajudam a divulgar essa campanha”, informou.

Para o Dr. João Garcez, da Comunidade Servos e Servas da Santíssima Trindade, localizada no Bairro Santa Maria, que recebeu 150 cestas para doações nesta região, a Coopanest e o Hospital estão de parabéns. “Quero deixar aqui meus parabéns a Mellara e ao Hospital Cirurgia pela condução dessa corrente de solidariedade, onde a minha comunidade ‘Servos e Servas da Santíssima Trindade, que tem mais de 30 anos e é localizada no Santa Maira, poderá dar suporte de calor humano pelas roupas recebidas e bastante suporte alimentar. Foram 150 cestas básicas geradas por essa corrente de solidariedade de vocês. Muito obrigado a todos”, destacou.

Ascom/Coopanest-SE