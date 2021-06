Covid-19: Aracaju antecipa aplicação da segunda dose de AstraZeneca









21/06/21 - 12:18:29

Com o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento e garantir a eficácia do imunizante completando o esquema vacinal da população, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que, a partir desta terça-feira, dia 22, as pessoas que estão com a segunda dose da vacina AstraZeneca agendada até o dia 30 de junho, poderão receber a sua dose antecipadamente.

A estratégia auxiliará a população a concluir seu esquema vacinal de maneira tranquila, evitando aglomerações e o risco de atrasos por não comparecimento.

Estarão vacinando com a segunda dose os seguintes pontos: UBS Santa Teresinha (Rodovia dos Náufragos); Universidade Tiradentes (Farolândia); Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves); Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos); Colégio CCPA (Grageru); CEPJSS (Avenida Augusto Franco) e o drive montado no Parque da Sementeira.

Não será necessário apresentar código de cadastramento em nenhum dos pontos. Basta apresentar apenas documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada.

AAN