Dra. Andréia Braga– Confira as principais dúvidas de quem vai recebeu ou quem já recebeu as doses

21/06/21 - 05:15:22

Dicas de saúde: Dra. Andréia Braga

Primeiro você precisa entender o que são e qual sua finalidade.

Vacinas são compostos imunológicos inoculados em nosso organismo com a finalidade de nos proteger contra microrganismos capazes de desenvolver desde sintomas até doenças graves.

Ao receber esses imunológicos podemos desenvolver reações chamadas de efeitos colaterais como por exemplo, calafrios, febre, e outros incômodos não esperados, mas mantenha a calma, conforme especialistas os efeitos colaterais são importantes para indicar que seu sistema imunológico está com um bom funcionamento, embora as vacinas sejam muito eficazes mesmo que não apareça nenhum efeito colateral.

No caso das vacinas da covid 19 podemos citar alguns efeitos colaterais mais comuns a exemplo de dor no braço, dores no corpo, vermelhidão ou inchaço no local da injeção, às vezes fadiga e até febre baixa e possivelmente dor de cabeça ou náusea.

Existem algumas pessoas que podem ter reações mais que outras, isso tudo depende do organismo de cada pessoa o importante é que essas reações são passageiras em média duram de um a três dias no máximo e desaparecem em poucas horas.

Algumas pessoas têm dúvidas quanto a primeira e a segunda dose em relação a intensidade das reações, te digo que em geral na segunda dose podem ocorrer mais efeitos colaterais que a primeira devido o nosso organismo já estar por conta da primeira dose preparado para combater o corpo estranho que entrar em contato com nosso organismo e assim produzir uma resposta imunológica mais intensa causando alguma reação inesperada.

Se você estiver pensando em perguntar se pode pular a segunda dose da vacina com medo de gerar uma possível reação, vou te dizer que isso é uma péssima ideia, pois além de perder a oportunidade de uma maior proteção, reduzirá o período de proteção do seu organismo.

Não deixe de receber a vacina e assim protegerá você e todas as outras pessoas.