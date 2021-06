Em alerta para chuvas, equipes da Prefeitura reforçam monitoramento em toda a cidade









21/06/21 - 06:00:27

Este domingo, 20, amanheceu com o tempo fechado, em Aracaju. Nas primeiras horas do dia, em algumas localidades, o sol ainda tentou aparecer entre nuvens, mas a chuva foi mais insistente e, no início desta tarde, caiu. Atentas ao alerta enviado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as equipes da Prefeitura de Aracaju se mantiveram em monitoramento ao longo de todo o dia, sobretudo nas áreas que costumam apresentar riscos ou probabilidade de transtornos.

Para este domingo, estava previsto um volume de chuva de 35 milímetros. Somente nas últimas seis horas, foram registrados 27 milímetros, volume considerado moderado, o qual a cidade consegue responder bem.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Luís Fernando Almeida, equipes que estavam realizando a fiscalização nas praias para cumprimento do decreto municipal tiveram que ser deslocadas para iniciar a operação de alerta para a chuva.

“A dinâmica dos ventos, em Aracaju, é constante, portanto, não podemos ser pegos de surpresa. O foco foi cuidar das precipitações e dos ventos fortes, principalmente na praia, e estarmos prontos para responder o mais rápido possível. Assim como acontece com as operações que sempre realizamos nos momentos de chuva, fizemos o monitoramento por todas as regiões da cidade para prestar todo e qualquer auxílio necessário à população”, afirma o secretário.

Conforme ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, nenhuma ocorrência de situação de emergência foi registrada. “Foi uma chuva espaçada, que teve apenas um período curto do dia com mais intensidade, mas a cidade se comportou bem. Ainda assim, seguimos sempre em atenção aos alertas que recebemos dos centros de estudos do clima e do tempo para informar à população a respeito de qualquer situação que demande maior atenção”, reforça.

Para complementar e dar maior suporte, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade através do ClimAju.

Foto Sérgio Silva