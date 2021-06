ESTADO DE SERGIPE RECEBE MAIS 41.940 MIL DOSES DE VACINAS CONTRA A COVID-19









21/06/21 - 16:48:11

Saúde distribui nesta semana novos lotes dos imunizantes da Pfizer e do Butantan

O Sergipe recebe, nesta semana, mais 41.940 mil doses de vacinas Covid-19. O Ministério da Saúde enviará para o estado 16.200 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e outras 25.740 mil doses da Pfizer/BioNTech. A distribuição começou nesta quinta-feira (17/6) e está prevista para ser concluída nesta sexta (18/6). Desde o início da campanha de vacinação, a pasta já distribuiu 1,1 milhão de doses de imunizantes ao estado – mais de 893 mil foram aplicadas.

As doses são destinadas para continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do ensino básico, trabalhadores do transporte aéreo, agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas, povos ribeirinhos, além de trabalhadores da saúde e pessoas com 60 anos que vivem em instituições de longa permanência.

Nessa pauta de distribuição, as vacinas da Pfizer são destinadas para primeira dose. Para as vacinas do Butantan, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda que os estados façam a reserva da segunda dose.

A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municipais, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: no caso da Pfizer e do Butantan, o intervalo é de 12 semanas e quatro semanas, respectivamente.

O Ministério da Saúde, Conass e Conasems definiram, em comum acordo, que as vacinas da AstraZeneca/Fiocruz que se encontram no cronograma de entrega do mês de junho fiquem resguardadas em um primeiro momento, com o objetivo de completar os esquemas iniciais já iniciados e que possuem vencimento em breve.

As orientações sobre a vacinação e a divisão das doses por Unidade Federativa estão no 23º Informe Técnico.

PÁTRIA VACINADA

A campanha de vacinação contra a Covid-19 caminha em ritmo acelerado. Desde janeiro, o Ministério da Saúde já destinou a todas as Unidades Federativas mais de 114 milhões de doses de imunizantes contratados. Até o momento, mais de 84 milhões foram aplicadas. No LocalizaSUS, você confere o andamento da campanha no Brasil.

Por Renato Palhano

Ministério da Saúde