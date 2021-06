MPF/SE: DIVULGADO RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO









21/06/21 - 16:41:17

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) informa que o resultado final provisório do processo seletivo de estágio está disponível no site da Procuradoria da República em Sergipe, na seção Estagie Conosco. As notas podem ser consultadas no sistema Moodle, e os candidatos que desejarem entrar com recurso podem requerer a folha de respostas da prova subjetiva por e-mail (prse-concursoestagio@mpf.mp.br).

Recurso – Segundo o cronograma do edital, os candidatos poderão interpor recurso contra as provas subjetivas nos dias 22 a 23 de junho. Os recursos devem ser dirigidos à Comissão Organizadora do Processo e encaminhados para o e-mail prse-concursoestagio@mpf.mp.br, mediante o preenchimento de formulário de recurso constante no Anexo VI do edital. O recorrente deverá enviar um formulário para cada questão contestada, indicar os motivos do pedido de reexame e a solução pretendida (alteração de nota atribuída ou anulação da questão), bem como poderá juntar documentos que entenda pertinentes.

Numa etapa seguinte, de 28/06 a 02/07, serão realizadas entrevistas para confirmação da autodeclaração dos candidatos cotistas aprovados. Confira, na seção Estagie Conosco, o Edital de Convocação para o processo de heteroidentificação complementar à autodeclaração.