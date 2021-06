Município de Rosário do Catete filia-se à Federação dos Municípios de Sergipe









21/06/21 - 09:31:53

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) vem ganhando mais força com a união dos municípios sergipanos. Atualmente, cerca de 60 municípios se unem ao movimento municipalista. Rosário do Catete é o mais recente município a aderir a filiação à Federação, após assinatura do prefeito interino, Magno Monteiro.

“A adesão do município de Rosário do Catete é um passo importante para conseguirmos mais investimentos, que possam resultar em melhorias para o nosso povo. Com apoio da FAMES, lutaremos por recursos junto aos poderes constituídos constitucionalmente”, destacou o prefeito Magno Monteiro.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante dar as boas-vindas ao prefeito e destaca a importância da união dos municípios na representatividade do movimento municipalista. “Os municípios filiados têm o apoio da Federação e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), para articulação, orientações técnicas e representatividade”, pontuou o presidente.

Por Innuve Comunicação

Com Informações Da Ascom/Pref Rosário