PESSOAS DE 40 ANOS SE VACINAM CONTRA A COVID-19 A PARTIR DESTA 2ª EM ARACAJU









21/06/21 - 07:49:54

A partir desta segunda-feira (21) pessoas de 40 anos ou mais, podem se vacinar contra a Covid-19 em Aracaju. Na terça (21), é a vez de quem tem partir de 39 anos. Na quarta (23), o calendário segue para pessoas com 38 anos ou mais.

Aracaju já alcançou a faixa etária dos 41 anos, totalizando 246.258 pessoas vacinadas, o que corresponde a 37,03% da população.

Para ter acesso à vacina, a população conta com 25 postos de vacinação, somando as 17 Unidades Básicas de Saúde, o drive-thru do Parque da Sementeira e os sete pontos fixos.

Locais de vacinação

Para a 1ª e 2ª dose, a população poderá se dirigir ao drive-thru, instalado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h, com apresentação do código autorizativo emitido após cadastro no Portal da Vacina.

Das 8h às 16h, os seguintes locais também estarão funcionando para as duas doses, sem necessidade de cadastro: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Colégio CCPA (bairro Grageru); Universidade Tiradentes – Unit (bairro Farolândia); Faculdade Pio Décimo (Av. Tancredo Neves); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco).

Já o auditório da Escola Presidente Vargas (Praça do Siqueira Campos) estará disponível apenas para a 1ª dose, mediante cadastro no portal.