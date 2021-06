Prefeitura do município de Barra dos Coqueiros realiza PPA da educação









21/06/21 - 15:11:13

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretária Municipal de Educação – Semed -, realiza nesta segunda-feira, 21, reunião com os técnicos da educação para elaborar o Plano Plurianual – PPA. Esse plano estabelece metas, objetivos e diretrizes para para os próximos quatro anos. “Essa reunião visa à elaboração do PPA na parte de educação. É aqui que vamos colocar os nossos objetivos. Ou seja, o que será feito na educação nessa nova administração”, explica o secretário de Educação de Barra dos Coqueiros, professor José Marques.

Essa ação acontece durante todo o dia na Escola Municipal de Educação Infantil, professora Delzuita da Costa Dantas Santos. O encontro também conta com a participação do secretário de Planejamento, Augusto Góis. “O PPA e o orçamento que estamos utilizando foi o elaborado na gestão anterior, mas o que estamos elaborando será aprovado na Câmara e servirá para os três anos dessa gestão e mais um ano subsequente”, esclarece Augusto.

O secretário de Planejamento, Augusto acrescenta que o PPA é a estratégia da gestão para os quatros anos, já a Lei de Diretriz Orçamentária é a tática para atingir os objetivos traçados pelo PPA. “A cada ano nos vamos ter uma Lei de Diretrizes Orçamentárias e uma Lei Orçamentária Anual, então a Semed começou hoje um processo que queremos introduzir em todas as secretarias. Que as demais façam como a Educação, reunam as equipes, criem grupos de trabalho, discutam as metas e os objetivos para que possamos construir um PPA baseado na discussão”, pontua o secretário.

Além disso, a gestão também tem a preocupação de cumprir as 17 metas do Milênio estabelecidas pelas Nações Unidas. “Os objetivos do desenvolvimento sustentável nós da muito destaque, a Barra é destaque Nacional e Mundial nessa área da sustentabilidade. É importante ressaltar que muitas das meta do Milênio já estão presentes no nosso Programa de Governo e isso facilita nossa vida, porque a população escolheu esse projeto”, finaliza Augusto.

Fonte e foto assessoria