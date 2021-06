SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UFS SEGUEM COM TESTAGEM NOS MUNICÍPIOS









A Secretaria de Estado da Saúde numa parceria com a Universidade Federal de Sergipe dá prosseguimento à testagem ampliada de monitoramento da Covid-19 nos municípios sergipanos.

O professor Lysandro Borges, coordenador da Força Tarefa COVID-19 da UFS está acompanhando todo o processo de testagens e explica que o objetivo é verificar a presença do antígeno (fase aguda) e dos anticorpos IgM (infecções recentes) e IgG (anticorpo de memória/recuperação). Segundo relata, quando há a confirmação da presença de antígeno, a recomendação é o isolamento de dez dias, além disso, há o acompanhamento clínico durante essa fase.

“O diferencial desse momento de testagem é a qualidade dos testes, pois, os resultados saem em quinze minutos. O paciente positivo já é deslocado para o atendimento, os municípios estão disponibilizando médicos e equipes de enfermagem para verificar a situação do paciente e recomendar o isolamento”, destaca Lysandro Borges.

O cronograma desta primeira etapa começou a ser executado no dia 15 de junho com o município de Tobias Barreto, onde foram aplicados 115 testes rápidos para detecção do antígeno e presença de anticorpos. Na ocasião, 31 pessoas testaram positivo, essas foram atendidas pelas equipes de profissionais de saúde, orientadas ao isolamento e terão acompanhamento clínico por dez dias. Outros 24 populares deram IgM reagente, porém, a recomendação para esses foi o isolamento por 7 dias. Dentre os testes aplicados não houve nenhum caso de anticorpo IgG, ou seja, considerados casos recuperados.

Além dos testes disponibilizados pela equipe da SES e UFS, a gestão municipal de Tobias Barreto realizou mais 149 testes e a presença do antígeno foi confirmada em 59 pessoas. Essas foram orientadas ao isolamento e acompanhamento clínico por 10 dias. No município de Simão Dias, localizado na região agreste do estado, a testagem ocorreu no último dia 17. Foram realizados 85 testes, 20 com antígenos detectáveis que deverão ficar dez dias em isolamento com acompanhamento clínico e 16 reagentes para IgM foram orientados a isolamento por 7 dias. Em dois casos o IgG foi positivo.

A população do município de Itabaiana foi testada no dia 18 e teve o maior número de resultados confirmados para Covid-19, dos 240 disponibilizados, 61 tiveram antígenos detectáveis, 48 foram reagentes para IgM e 34 continham o anticorpo IgG. O coordenador da Força Tarefa COVID-19/UFS, se mostra otimista com a estratégia que está sendo utilizada pela Saúde e UFS: “Estamos tendo uma média de 25% de positividade nos municípios que já passamos. A adesão tem se mostrado muito grande por parte da população e até o momento, o município de Itabaiana é o que mostra uma alta incidência, consequentemente, alto índice de propagação do coronavírus,” reitera Lysandro.

O município de Barra dos Coqueiros, considerado Grande Aracaju, receberá a equipe da UFS para a testagem amanhã, 22. No dia 23 será a vez de Laranjeiras, na sequência estão as cidades de: São Cristóvão (28/06); Nossa Senhora da Glória (30/06). No início de Julho serão contempladas as cidade de Lagarto (01/07), Estância (05/07) e Nossa Senhora do Socorro (06/07). É importante ressaltar que esta primeira fase se destina aos municípios com maior índice de disseminação da Covid-19 no estado.

Fonte e foto SES