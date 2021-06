SECRETÁRIO DA FAZENDA VOLTA A PRESTAR CONTAS AOS DEPUTADOS NA ALESE









21/06/21 - 13:41:13

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz fará na próxima terça-feira, 22, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, a prestação de contas referente ao período de de janeiro a abril de 2021, além das perspectivas quanto às finanças do Governo do Estado para os próximos meses.

Marco Queiroz apresentou o último balanço financeiro em março de 2021, quando destacou as metas fiscais do Governo de Sergipe, destacando o equilíbrio fiscal, que levou ao pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais em dia.

A sessão especial com a explanação do secretário da Fazenda poderá ser acompanhada ao vivo pelo Facebook da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza