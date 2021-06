Senador pelo Estado do Ceará, Eduardo Girão, acusa Sergipe, diz coronel Rocha









O Senador Girão, integrante e proponente da CPI da Covid-19 esteve ontem, dia 20 de junho, domingo, em São Paulo.

O objetivo é para localizar a sede da empresa Hempcare Pharma representações Ltda.

Lúcio Flávio, sergipano do Brasil 200, já no ano passado fazia denúncias sobre esta empresa e sobre o Consórcio Nordeste. Lúcio fez duras críticas a forma como se criou o referido consórcio.

Descobriu o Senador Girão, que o endereço cadastrado junto ao CNPJ é residencial.

A empresa criada em junho de 2019, com atividade principal de comercialização de produtos derivados da maconha, emitiu apenas duas notas fiscais entre os anos de 2019 e 2020, segundo Girão.

A nota de número 0002 foi para aquisição de respiradores para o consórcio nordeste no valor de R$ 48.748.575,82. Isso mesmo, mais de 48 milhões.

Estes respiradores nunca chegaram ao destino, hospitais públicos do nordeste. O grave é que foi pago antecipadamente.

O Senador Girão tentou convocar o gestor do consórcio nordeste, que efetuou o pagamento antecipado dis respiradores, a CPI, mas foi inexplicavelmente impedido.

Outra grave denúncia feita pelo senador Girão é contra o estado de Sergipe, que antecipou o pagamento dos respiradores através do consórcio nordeste, com verbas federais, mas que segundo relatório da Controladora Geral da União CGU, Sergipe depois de pagar com verbas federais, estornou para que os pagamentos fossem pagos com recursos estaduais. Qual a finalidade desta troca de fontes de recursos?

Em resposta a um comentário feito por mim no Instagram do senador Girão, o mesmo fez questão de ressaltar que a CPI possui dois sergipanos entre seus integrantes, todavia que não ajudaram na aprovação dos requerimentos de convocação de Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do consórcio nordeste.

Com a palavras o governo do estado de Sergipe.

O vídeo do Senador Girão encontra-se publicado em suas mídias sociais.

Por Coronel Rocha