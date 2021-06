MARIA DO CARMO DEFENDE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR









21/06/21 - 08:20:09

Segundo Inquérito sobre insegurança Alimentar, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome, nos últimos meses de 2020

“A fome corrói. A fome mata e, quando não mata, piora a qualidade de vida das pessoas. A alimentação é um direito assegurado na Constituição Federal. Nosso dever, enquanto agente público, é lutar para assegurar que todos os brasileiros possam se alimentar”. A afirmativa é da senadora Maria do Carmo (DEM/SE), ao falar sobre dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, no Brasil. Segundo os números, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome nos últimos meses de 2020.

A análise realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ainda, mostrou que, nesse mesmo período, 55,2% dos domicílios do país passaram por algum tipo de falta de alimento. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, por dia, 15 brasileiros morreram por desnutrição. “Precisamos de ações que identifiquem os lares brasileiros que passam por qualquer grau de insegurança alimentar para que o poder público possa garantir a implementação de Políticas Públicas que possam levar o alimento para cada um desses brasileiros”, defendeu Maria.

Para ela, essa iniciativa deve ser conjunta entre governos federal, estaduais e municipais. “Quem tem fome não pode esperar. É imprescindível a colaboração de todos para que o alimento chegue à casa dos que, de fato, necessitam em todas as regiões do país”, afirmou a democrata, ao aplaudir as diversas iniciativas da sociedade civil para minimizar o impacto dos que sofrem com a falta de comida. Ela citou como exemplo, a campanha “Tem Gente com Fome”, que tem o objetivo de arrecadar fundos para ações emergenciais de combate à fome, à miséria, e à violência durante a pandemia.

Fonte e foto assessoria