TÁTICO PRENDE INDIVÍDUOS POR TRÁFICO EM CONDOMÍNIO NA FAROLÂNDIA









21/06/21 - 05:00:13

A Polícia Militar de Sergipe, através da Força Tática/1°BPM prendeu neste final de semana três suspeitos de tráfico em condomínio na Farolândia.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita conduzindo duas motos. Ao dar a ordem de parada, os suspeitos tentaram fugir na contra mão da canal 5 e entraram em um condomínio próximo.

Os policiais acompanharam os suspeitos que abandonaram as motos e correram para os fundos de um dos prédios. No trajeto, um deles dispensou uma sacola verde. Os suspeitos foram alcançados dentro do prédio.

Ao retornar, constataram que se tratava de maconha a granel e observaram que havia uma certa quantidade de maconha jogada de uma das janelas do prédio.

No apartamento avistado, o proprietário foi questionado a respeito e confirmou que jogou a droga quando viu os policiais entrando no bloco dispensou para fugir do flagrante. Na moradia foi encontrado mais uma sacola de maconha, um simulacro e vários celulares sem procedência.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para providências legais.