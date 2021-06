Zezinho: “A Unigel produzindo é a realização de um sonho para o desenvolvimento de Laranjeiras e de Sergipe”









Atuante em ações que promovem o desenvolvimento do Vale do Cotinguiba e de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na Unigel Agro SE (antiga Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – Fafen), em Laranjeiras, para conversar com a direção da unidade sobre avanços para fortalecer a cadeia produtiva da região. A retomada da produção de vendas de fertilizantes, a geração de empregos, a recolocação dos trabalhadores e os bons índices da indústria já vem sendo comemorados.

“A Unigel produzindo é a realização de um sonho para o desenvolvimento de Laranjeiras e de Sergipe. Com a fábrica em atividade, Laranjeiras se desenvolve, a economia sergipana é impulsionada e os trabalhadores têm oportunidades em sua terra. É a cidadania plena através da geração de emprego”, afirmou Zezinho Sobral, que esteve acompanhado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP) e pelo empresário Osvaldo Franco.

O tão esperado retorno da produção de ureia em Laranjeiras aconteceu no dia 03 de abril. Esse foi o resultado da luta capitaneada por Zezinho Sobral em 2018, quando a Petrobras sinalizou a hibernação da fábrica. “Em janeiro de 2021, a fábrica voltou a funcionar. Isso é emprego, renda, agricultura e desenvolvimento para Sergipe. A fábrica representa também a renovação do parque de misturadores e de transportadores de Pedra Branca. Ela é fundamental na produção de fertilizantes que dão competitividade na agricultura familiar e no agronegócio”, complementou Sobral.

A Unigel Agro SE tem capacidade de produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil toneladas de sulfato de amônio. O deputado Zezinho Sobral destaca que, com este retorno das operações, Sergipe volta a ser protagonista na produção e exportação de fertilizantes, contribuindo para que o Brasil fortaleça a pauta do agronegócio. “A cadeia produtiva que depende da Unigel está renovada e Laranjeiras e todo o Vale do Cotinguiba estão fortalecidos, especialmente quem depende da unidade, a exemplo das misturadoras de fertilizantes aportadas na região e as transportadoras que empregam muitas pessoas. Já são mais de 1000 empregos diretos e indiretos após retomada, uma média de produção de 1500 toneladas/dia de ureia, com uma média de saída de 50 carretas/dia e 20 caminhões/dia. Laranjeiras e todo o Vale do Cotinguiba merecem. Tudo isso foi resultado de uma luta conjunta e vitoriosa”, reforçou Zezinho Sobral.

Desde quando foi anunciado o retorno da Fafen (hoje Unigel Agro SE), o deputado estadual Zezinho Sobral manifestou na Assembleia Legislativa apoio aos interesses dos trabalhadores sergipanos, especialmente os laranjeirenses, diante do processo de contratação de mão de obra. “A prioridade sempre é a contratação dos sergipanos, especialmente os moradores de Laranjeiras e do Vale do Cotinguiba. Laranjeiras tem mão de obra qualificada. Sempre defenderei a valorização das pessoas”, afirmou Zezinho Sobral.

A Fafen em Laranjeiras iniciou as operações em 1982 com o objetivo de produzir fertilizantes nitrogenados para agricultura e pecuária, ureia, sulfato de amônio, ácido nítrico, gás carbônico e hidrogênio. À época, abriu portas para os avanços em Sergipe, a exemplo da instalação do Terminal Portuário Ignácio Barbosa, no município de Barra dos Coqueiros, a construção da adutora do Rio São Francisco, entre outros.

Em 2018, quando a Petrobras anunciou o fechamento tanto da fábrica de Sergipe quanto a da Bahia, alegando perdas no setor de fertilizantes, Zezinho Sobral mostrou-se preocupado com a situação e foi ativo na defesa da permanência da unidade sergipana e dos empregos dos trabalhadores. No mesmo ano, iniciou junto às Câmaras de Vereadores dos municípios do Vale do Cotinguiba e do Vale do Japaratuba (em um total de 6 câmaras) que fizeram uma sessão conjunta com o governador Belivaldo Chagas para defender a fábrica, os empregos e os interesses de Sergipe.

“Em 2019, já com mandato de deputado, reafirmei meu compromisso com a reabertura da Fafen, participando de diversas reuniões na Petrobrás com o governador Belivaldo Chagas, o deputado federal Laercio Oliveira, o ex-governador Albano Franco e membros do Governo Federal, visitando a unidade. Também debati a pauta com os parlamentares sergipanos e estive na Assembleia da Bahia para tratar do assunto”, recordou.

Zezinho Sobra recorda, ainda, que em novembro de 2019, a Petrobras assinou o contrato de arrendamento das unidades da Fafen em Sergipe e da Bahia, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. “Eu tive a honra de testemunhar e ver o resultado da nossa luta. O retorno das operações em janeiro de 2021 representa um importante celebrado por todos os moradores do Vale do Cotinguiba e do Japaratuba, em especial de Laranjeiras, com as famílias, os trabalhadores, vereadores, prefeitos e todo o estado de Sergipe que somou conosco para não perdemos a unidade”.

